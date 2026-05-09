Мошенники рассылают саратовцам фейки про подготовку атаки на аэропорт «Гагарин»

Аэропорты юга России закрыты из-за атаки БПЛА. Рейсы Саратов—Сочи задерживаются.

8 мая Минтранс РФ сообщил о временной остановке работы 13 аэропортов на юге страны. Причина — попадание украинских беспилотников в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону.

Закрыты воздушные гавани Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты. Из-за этого задерживаются рейсы между Саратовом и Сочи. Аэропорт «Гагарин» работает штатно, пассажиров просят следить за онлайн-табло.

В соцсетях на фоне событий массово распространяются фейки о «готовящихся атаках» в праздники. Мошенники рассылают скриншоты со списками стратегических объектов, среди которых значится и саратовский аэропорт. Жителей предупредили: это ложная информация. Будьте бдительны.

Ольга Сергеева