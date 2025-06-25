Мошенники в Саратове обманули клиентов автосалонов на 50 млн рублей

В Саратове раскрыта мошенническая схема с продажей автомобилей, организованная 35-летним жителем Рязани. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Для привлечения клиентов он создал сеть автосалонов в Саратове, Москве, Воронеже и Краснодаре, которые предлагали услуги по оценке, предпродажной подготовке и оформлению сделок. Колл-центр в Рязани занимался поиском клиентов.

Владельцы автомобилей сдавали их в салоны, но деньги за продажу не получали в срок, а выплаты либо задерживались, либо были минимальными. Полиция установила, что мошенники присваивали средства, распределяя их между участниками группы. Пострадали не менее 95 человек, ущерб превысил 50 млн рублей.

В феврале деятельность группировки была пресечена. Участникам предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества. Расследование продолжается.