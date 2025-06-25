Винный склад в Пугачеве признан памятником культурного наследия

Здание винного склада 1905 года в Пугачеве получило статус объекта культурного наследия регионального значения, сообщает комитет культурного наследия Саратовской области.

Постройка, спроектированная архитектором Владимиром Пясецким, выделяется оконными и дверными проемами с лучковыми перемычками, карнизами и типом кровли.

Склад, пострадавший от пожара в 1917 году, возобновил работу в 1930-х годах. В 1938 году на предприятии работали 180 человек, а позже был запущен конвейер. Архитектурная и историческая ценность здания подтверждена экспертами.