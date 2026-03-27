Московская компания хочет сделать из саратовского «Дома художника» модный бутик-отель

Московский инвестор представил планы реставрации памятника архитектуры.

Здание на Московской, 125, известное как «Дом художника», перешло в руки нового арендатора. Московская компания «УК Ю-Хоум» планирует открыть внутри отель. Об этом сообщили сегодня на заседании градозащитного совета при облдуме.

Напомним, объект культурного наследия ранее находился в сфере интересов экс-депутата и застройщика Сергея Курихина. Несколько лет назад здание изъяли в государственную собственность и передали инвестору на правах льготной аренды. До этого особняк был заброшен и постепенно разрушался.

Как отметил председатель совета Владимир Лешуков, предыдущий собственник планировал пристроить к зданию 11-этажную «свечку». «Из уютного особнячка появился бы дом-франкенштейн», — подчеркнул он.

Новый инвестор, напротив, намерен отреставрировать особняк и вернуть ему исторический облик. Проектную документацию планируют представить в комитет по культурному наследию региона до конца года.

Представитель компании «УК Ю-Хоум» (входит в ГК «Достояние») Тихон Чумаков уточнил, что в здании разместится бутик-отель. На первом этаже расположатся лобби и ресторан, в остальных помещениях — гостевые номера.

Ольга Сергеева