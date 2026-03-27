На саратовской многоэтажке появится мурал в честь героя СВО Виталия Писарева

В Саратове появится мурал в честь погибшего участника спецоперации.

В поселке Солнечный-2 на стене многоэтажного дома по Бульвару Героев Отечества увековечат память саратовского бойца Виталия Писарева, героически погибшего в 2022 году. Место для мурала выбрали мама и вдова героя — Алёна и Елена Писаревы. Семья живет по соседству.

Эскиз граффити представил художник Дмитрий Жумаев на заседании Градозащитного общественного совета при облдуме. Он также является автором соседнего мурала, посвященного другому участнику СВО — Александру Аксенову.

Художник отметил, что северная сторона дома обеспечит долговечность рисунка: меньше воздействия солнца, а значит, краска не выгорит. По его прогнозам, реставрация не потребуется в течение десяти лет. При необходимости обновление займет всего несколько часов с автовышки.

Ольга Сергеева