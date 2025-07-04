Московские специалисты проверили саратовские роддома

Специалистами НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова проведен аудит роддомов и перинатальных центров области.

Группа экспертов, возглавляемая заместителем директора ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России – директором НМИЦ по анестезиологии-реаниматологии для беременных; президентом РОСЭКМО, к.м.н. Михаилом Кецкало проверила качество оказания медицинской помощи по профилю анестезиология-реанимация для беременных в Саратовской области.

Об этом сообщили в региональном минздраве.

После посещения родовспомогательных учреждений Саратова и Энгельса, в ходе итогового совещания, прошедшего на площадке областного министерства под председательством министра Владимира Дудакова, экспертами была дана оценка организации работы перинатальных центров, озвучены рекомендации.

Активное участие региона в различных программах по осуществлению медицинской помощи по профилю анестезиология-реанимация для беременных было отмечено особо, как один из положительных примеров. Министр здравоохранения поблагодарил московских коллег за проведенную работу.

«Спасибо за проделанную работу, ждем ваших замечаний и результатов, изложенных в письменных рекомендациях. Мы стремимся к тому, чтобы медицинская помощь по анестезиологии-реаниматологии для беременных становилась се более полноценной и всеобъемлющей, а ее возможности расширялись. Готовы совершенствовать нашу работу с вашей помощью», — отметил Дудаков.