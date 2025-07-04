Саратовские синоптики обещают возвращение лета в эти выходные

Озвучен прогноз погоды на выходные в Саратовской области.

В ближайшие дни регион ожидает переменчивая погода. В субботу, 5 июля, и ночью на воскресенье через область пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет кратковременные дожди с грозами. В отдельных районах возможен усиленный ветер до 15-20 м/с.

Температура в субботу:

Ночью: +15…+19°С

Днем: до +28…+33°С (во время дождя +24…+27°С)

В воскресенье, 6 июля, погода улучшится благодаря антициклону – ожидается малооблачно, без осадков. Ночные температуры составят +8…+14°С, дневные +22…+27°С.

На следующей неделе продолжится потепление, приближающееся к климатической норме. В середине июля дневные температуры могут превысить +30°С.

Температура воды в Волге у Саратова – +20,2°С.

«Несмотря на кратковременные дожди, в регион вернулось настоящее лето», – отметили в Гидрометцентре.