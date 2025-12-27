Мост «Саратов-Энгельс» через Волгу изобразили на новой тысячерублевой банкноте

С 26 декабря в России стартует постепенное внедрение в денежное обращение модернизированной банкноты достоинством 1000 рублей, сообщает Центральный банк.

Аверс новой купюры посвящен Нижегородскому кремлю и украшен изображением его Никольской башни. На реверсе представлена композиция из нескольких символов: Саратовский мост через Волгу, скоростное судно «Метеор-120Р» и казанский Дворец земледельцев.

В качестве одного из элементов защиты банкноты на ней размещен QR-код, ведущий на официальный портал Банка России. Там представлена подробная информация о дизайне и актуальных способах проверки подлинности.

Центробанк отмечает, что обновление наличного оборота будет происходить поэтапно. Новая купюра сохраняет полную платежеспособность наравне с тысячерублевыми банкнотами образца 1997 года.

Ольга Сергеева