Рост НДС до 22%: налоговики рассказали саратовскому бизнесу о новых правилах работы

С 1 января 2026 года вступают в силу изменения по ставкам НДС.

УФНС по Саратовской области напоминает предпринимателям о необходимости проверить и обновить контрольно-кассовую технику (ККТ) для корректного формирования чеков.

В обновлённых фискальных документах должны отображаться актуальные налоговые ставки, соответствующие новым правилам. Налоговики предупреждают, что некорректные чеки из-за устаревшего ПО нарушают права потребителей и влекут административную ответственность для бизнеса.

Во избежание сбоев предпринимателям рекомендовано заранее обратиться в сервисные центры для проверки совместимости фискальных накопителей и прошивок с новыми требованиями. Контроль за правильностью чеков будет усилен с начала года. Актуальные инструкции по настройке оборудования размещены на сайте ведомства.

Ольга Сергеева