Байкер пострадал в столкновении с китайской иномаркой в Энгельсе

В Энгельсе в ДТП пострадал мотоциклист.

В субботу, 18 июля, в 12:40 в Энгельсе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал 33-летний мотоциклист.

Как сообщили в региональном управлении ГАИ, авария случилась у дома № 8 на улице Марины Расковой. Там столкнулись автомобиль Chery Tiggo под управлением 71-летнего водителя и мотоцикл.

В результате удара мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, после столкновения мототранспортное средство загорелось.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ольга Сергеева