Дом с кирпичным декором на улице Горького в Саратове стал памятником архитектуры

В центре Саратова двухэтажный особняк на улице Горького признан памятником культурного наследия.

В Саратове статус объекта культурного наследия местного значения официально присвоен двухэтажному дому № 10 на улице Горького. Соответствующее решение опубликовал комитет культурного наследия Саратовской области.

Здание, возведенное в конце XIX века, имеет богатую историю. В 1892 году участок приобрела Мальвина Лявданская — супруга чиновника, которая стала первой владелицей особняка и прожила в нем до 1908 года. В последующие годы дом неоднократно менял владельцев, а в советский период был переоборудован под жилые квартиры.

Теперь строение взято под государственную охрану. В перечень защищаемых элементов включены выразительные детали фасада, выполненные в популярном в то время кирпичном стиле: наличники с полуколоннами, фигурный карниз и слуховые окна на крыше.

Особое внимание уделено и внутреннему убранству. Охране подлежат подлинные исторические интерьеры, среди которых — старинная деревянная лестница, лепной декор на потолках второго этажа и резные двустворчатые двери. Теперь любые изменения в облике здания и его интерьеров возможны только с разрешения органов охраны памятников.

Ольга Сергеева