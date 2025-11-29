МРОТ-2026: как изменится минимальная заработная плата в Саратовской области

С 1 января 2026 года МРОТ в России повысится до 27 093 рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда с 1 января 2026 года. Новый федеральный МРОТ составит 27 093 рубля, что на 4 653 рубля превышает действующий показатель.

Для Саратовской области это означает необходимость пересмотра зарплатных стандартов.

Несмотря на то, что региональная «минималка» для коммерческого сектора (23 000 рублей) в настоящее время превышает федеральный показатель, после январского повышения работодателям придется ориентироваться на обновленный общегосударственный норматив.

Ольга Сергеева