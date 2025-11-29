Саратовский сварщик по соцконтракту изготавливает каркасы багги для техники СВО

В Саратовской области рассказали о возможностях социального контракта.

Заместитель министра труда и соцзащиты Саратовской области Ольга Морозова разъяснила условия получения социального контракта — меры господдержки для граждан с невысокими доходами. Контракт позволяет открыть собственное дело, в том числе организовать личное подсобное хозяйство.

В качестве успешных примеров представитель ведомства привела сварщика, изготавливающего каркасы багги для техники СВО, а также предпринимателей в сфере производства продуктов питания и косметики. Направление бизнеса может быть любым, но окончательное решение принимает межведомственная комиссия.

Подать заявление на заключение соцконтракта можно через портал «Госуслуги», МФЦ или учреждение соцподдержки. С начала 2025 года жители региона заключили около 6 тысяч таких контрактов.

Ольга Сергеева