Сегодня, 24 ноября, в Саратове пройдет встреча с муфтиями России в формате открытого, живого общения.

У каждого участника будет возможность задать интересующие вопросы и пообщаться с гостями, — сообщает пресс-служба ДУМСО.

С жителями Саратова и области побеседуют муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов, глава ДУМ Поволжья муфтий Мукаддас-хазрат Бибарсов, муфтий Республики Мордовия Раиль-хазрат Асаинов, муфтий Ульяновской области Мухаммад-хазрат Байбиков, муфтий Волгоградской области Муслим-хазрат Суюнов, муфтий Пензенской области Ислам-хазрат Дашкин и другие религиозные деятели.

Мероприятие пройдет в Шахматном дворце г. Саратова (конференц-зал, 1-й этаж). Начало — в 19:00. Участие бесплатное.

После встречи всех собравшихся ждет чаепитие в теплой, дружеской атмосфере.

Обращаем ваше внимание, что предварительная регистрация обязательна. Для этого необходимо перейти по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6b0085f195add593a5bb29fd.