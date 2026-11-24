На сайте объявлений появилась вакансия для саратовцев с высшим или средним ветеринарным образованием.

Специалисту предлагают пятидневку в клиниках Заводского района и посёлка Юбилейный (или в обеих по договорённости) с зарплатой от 60 до 120 тысяч рублей.

В требованиях — ответственное отношение к работе, любовь к животным и исполнительность; опыт в ветеринарии будет преимуществом, а знание узких специальностей (УЗИ, хирургия, кардиология) приветствуется. Задачи: терапевтический приём врача общей практики, постановка диагноза и общие манипуляции.

Работодатель обещает достойную зарплату, дружный коллектив, профессиональный рост, обучение и отпуск по графику.