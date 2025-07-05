Муфтий региона принял участие в заседании межведомственной рабочей группы

Муфтий Саратовской области Расим-хазрат Кузяхметов принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по организации деятельности в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан.

Встреча, прошедшая 26 июня 2025 года в региональном правительстве, была проведена вице-губернатором Михаилом Орловым.

В центре внимания стояли вопросы успешной интеграции иностранных граждан в российское общество. Участники встречи обсудили комплекс мер, направленных на содействие адаптации иностранных граждан. Эти меры включают разработку и реализацию программ знакомства с российской культурой, профилактики экстремизма и других правонарушений, а также регулирование процедуры регистрации браков между гражданами разных стран с целью обеспечения прав и благополучия всех жителей региона.

В ходе заседания была высоко оценена деятельность Духовного управления мусульман Саратовской области в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан. Была отмечена значимость работы ДУМСО в обеспечении межконфессионального диалога и содействии гармоничному сосуществованию представителей различных культур и вероисповеданий на территории нашего региона.