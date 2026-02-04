Муфтий Саратовской области прошел программу повышения квалификации в ОАЭ

Российские религиозные деятели успешно прошли учебную программу по повышению квалификации в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщает пресс-служба ДУМСО, делегация во главе с муфтием Саратовской области Расимом-хазратом Кузяхметовым недавно вернулась домой.

Напомним, группа из России находилась с 12 по 23 января 2026 года в Абу-Даби. В обучении, организованном Генеральным управлением по делам ислама, вакфов и закята ОАЭ, принимали участие председатели региональных духовных управлений в составе ДУМ РФ, члены Совета улемов ДУМ РФ и преподаватели мусульманских учебных заведений.

«В течение двух недель мы прослушали интересные лекции, ознакомились с опытом работы местных религиозных организаций, посетили различные музеи и достопримечательности, побывали на культурных мероприятиях и совершили Джума-намаз в главной мечети страны — мечети шейха Заида, основателя государства ОАЭ», — рассказал по приезде в Саратове Расим-хазрат Кузяхметов.

Муфтий выразил благодарность за теплый прием Управлению по делам Ислама, вакфа и закята ОАЭ, в частности его председателю доктора Омара Хабтура Ад-Деръи. Кроме того он отдельно поблагодарил главного муфтия России, председателя ДУМ РФ, шейха Равиля Гайнутдина за оказанное доверие быть руководителем российской группы.

Сотрудничество Духовного управления мусульман Российской Федерации и Управления по делам Ислама, вакфа и закята ОАЭ в рамках обмена опытом будет продолжено.

Подготовила Наталья Мерайеф