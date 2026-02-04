Саратовцам могут провести перерасчет начислений за отопление за январь

Спикер облдумы потребовал проверить начисления за отопление от «Т Плюс».

В Саратовской области будет проведена проверка правомерности начислений за отопление. Поводом стали многочисленные жалобы жителей на завышенные суммы в январских платежках от «Т Плюс». Об этом спикер областной Думы Алексей Антонов заявил на депутатских слушаниях.

Антонов отметил, что люди недовольны либо низкой температурой в квартирах, либо необоснованно высокими счетами. Он призвал компетентные органы проанализировать работу теплоснабжающих компаний и УК, а при обнаружении ошибок — обеспечить перерасчёт.

Ранее в регионе уже были опубликованы телефоны горячих линий для обращений граждан по вопросам начислений за тепло.

Ольга Сергеева