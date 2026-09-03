Фестиваль «Укек» вновь пройдет в Историческом парке

С 4 по 6 сентября в Историческом парке «Россия — Моя история» в Саратове пройдёт 15-й Фестиваль археологии и реконструкции «Укек».

Гостей ждут торговые ряды и ремесленные лавки, поединки воинов, старинные игры, чеканка монет, мастер-классы, экскурсии и кукольный театр. Тема фестиваля в этом году —«Средневековый базар». Она связана с археологическими находками на Увекском городище, которые указывают на существование здесь в XIV веке торгового сооружения.

Гостей ждут все три дня Фестиваля, с 12:00 до 19:00. Вход свободный.