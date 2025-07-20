Мурал в честь героя СВО появился в Саратове

На фасаде дома на проспекте Героев Отечества в Солнечном областного центра создан мурал с изображением Героя России, подполковника Александра Аксёнова.

Как сообщили в региональном министерстве внутренней политики, проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов Ассоциацией ветеранов СВО Саратовской области.

Авторы проекта уверены, что совмещение изображения художественного образа Героя и интерактивного формата его представления способствует созданию условий для увековечения памяти героев и патриотического воспитания молодежи.

В рамках проекта ветераны СВО также проведут мероприятия в школах города Саратова с тематическими встречами и расскажут о Герое Александре Аксёнове, — отметили в министерстве.