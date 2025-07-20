На Огородной в Саратове хулиганы разбили стекла сразу двух остановок

Вандалы повредили остановки в Заводском районе Саратова.

Неизвестные разбили стеклянные панели на двух остановочных комплексах, расположенных по адресам: ул. Огородная, 202 и ул. Огородная, 216. Инцидент произошёл на этой неделе, о чём в соцсетях сообщила местная администрация.

В обращении к жителям представители власти призвали горожан бережнее относиться к городской инфраструктуре: «Эти объекты были созданы для вашего комфорта. Просим сообщать о любых случаях порчи имущества через официальные каналы связи».

Для оперативного реагирования администрация Заводского района рекомендует использовать чат-бот в Telegram или звонить на горячую линию. Напомним, что за подобные правонарушения предусмотрена административная ответственность с возмещением ущерба.

Сейчас коммунальные службы занимаются устранением последствий вандализма.