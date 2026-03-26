Мусульмане Саратовской области отправили 10 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Саратовские мсульмане отправили 10 тонн гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Как сообщил член Президиума ДУМ Саратовской области, руководитель Департамента по благотворительной деятельности ДУМСО, имам-мухтасиб Краснокутского района Хамза-хазрат Бакиров, недавно по инициативе муфтия Саратовской области Расима-хазрата Кузяхметова был запущен благотворительный проект «Единая умма – сильный тыл». Его цель – на постоянной основе объединить усилия имамов и мусульман Саратовской области и не только для сбора и отправки гуманитарной помощи в зону СВО.

«Сбор средств производился в нашем регионе с начала января до окончания Рамадана. И сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, происходит загрузка гуманитарной помощи в грузовой автомобиль, который отправится в зону специальной военной операции. Это продукты питания и лесоматериал. То, что необходимо сегодня бойцам на СВО», — добавил Хамза-хазрат Бакиров.

Содействие в загрузке гуманитарной помощи оказали представители волонтерской группы «Охотники 64», а также добровольцы из числа студентов саратовского колледжа промышленных технологий и автомобильного сервиса и медресе «Шейх Саид».

«Здесь присутствуют люди разных национальностей и конфессий, все объединены в одном общем деле и все стремятся к одной общей победе», — отметил руководитель волонтерской группы «Охотники 64» Залимхан Кошеров, который с начала специальной военной операции поддерживает бойцов на передовой и организует гуманитарную помощь.

Отправка грузового автомобиля происходила от Саратовской Соборной мечети. Глава Духовного управления мусульман Поволжья, муфтий Мукаддас-хазрат Бибарсов, члены Президиума ДУМ Саратовской области, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области Тимофей Лещенко выразили слова напутствия и пожелания бойцам-землякам, которым доставят гуманитарную помощь.

«Это моральная общественная обязанность во все времена было поддерживать своих воинов. Практически все мусульманские общины Саратовской области собрали необходимую помощь для того, чтобы поддержать морально и материально наших воинов. Пусть Всевышний даст вам здоровья, силы, крепости духа и вернуться живыми и здоровыми к своим семьям», — сказал Мукаддас-хазрат Бибарсов. Он поблагодарил организаторов благотворительной акции и персонально Хамзу-хазрату Бакирова за большую работу.

«Я благодарен Духовному управлению мусульман Поволжья, Духовному управлению мусульман Саратовской области, всем имамам-мухтасибам, мусульманским общинам из муниципальных районов за ваш вклад и ваше отношение к происходящим процессам и оказываемую помощь нашим ребятам. Потому что здесь, в тылу, мы должны по максимуму прикладывать все усилия, чтобы нашим ребятам было полегче», — сказал Тимофей Лещенко и пожелал, чтобы Всевышний оберегал доставку груза на пути следования. «Нашим бойцам желаю скорейшего приезда домой с победой», — добавил замминистра внутренней региональной и муниципальной политики Саратовской области.

«Наполненный грузом «КамАЗ» готов отправиться в путь. Это 10 тонн гуманитарной помощи для одного из воинских подразделений. Пусть это станет нашим общим вкладом в долгожданную победу», — отметил руководитель Департамента по благотворительной деятельности ДУМСО, имам-мухтасиб Краснокутского района Хамза-хазрат Бакиров. Он поблагодарил всех, кто принимал участие в сборе – членов Президиума ДУМСО, районных и сельских имамов, волонтерские группы, меценатов и простых людей, которые не остались в стороне и поддержали проект «Единая умма – сильный тыл».

Собравшиеся совершили дуа, после чего грузовой автомобиль с гуманитарной помощью направился в путь. Уже скоро он прибудет в одно из воинских подразделений в зоне проведения специальной военной операции.

Подготовила Ольга Сергеева