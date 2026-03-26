Министр объяснил жителям Саратова повышение цен на проезд в городском общественном транспорте

В минтрансе объяснили неизбежность повышения тарифов на общественный транспорт в Саратове.

Министр транспорта Саратовской области Николай Сергеев 26 марта прокомментировал жителям региона причины корректировки стоимости проезда. По словам главы ведомства, пересмотр тарифов продиктован необходимостью обеспечивать стабильную работу транспортной системы и поддерживать качество перевозок.

Он пояснил, что новый подвижной состав требует регулярного обслуживания и ремонта. В качестве наглядного примера министр привел МУПП «Саратовгорэлектротранс» — предприятие смогло преодолеть кризис только благодаря федеральной поддержке.

Новые тарифы вступили в силу 25 марта. Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах составляет 33 рубля при оплате наличными и 30 рублей — банковской картой. На автобусных маршрутах № 6А, 8Б, 11А, 18А, 41А, 78, 90А проезд вне зависимости от способа оплаты обойдется в 37 рублей.

Сергеев подчеркнул, что все существующие льготы для граждан сохранены, также доступны комплексные тарифные предложения, позволяющие пассажирам экономить.

Алиса Эай