Мусульмане Саратовской области встретят Курбан-байрам 27 мая

Совет улемов Духовного управления мусульман Саратовской области определил даты Курбан-байрама и дней Ташрика.

В ДУМСО постановили, что первый день месяца Зуль-Хиджа 1447 года по хиджре наступает с заходом солнца 17 мая. День Арафа приходится на 26 мая, а праздник Курбан-байрам — на 27 мая. Дни Ташрика наступят 28, 29 и 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Такбиры (прославления Всевышнего) начнут произносить после утренней молитвы (фаджр) в день Арафа — 26 мая — и завершат после послеполуденной молитвы (аср) 30 мая. Всего будет произнесено 23 такбира.

Время жертвоприношения, согласно ханафитскому мазхабу, наступает сразу после праздничной молитвы 27 мая и завершается незадолго до захода солнца 29 мая. По шафиитскому мазхабу жертвоприношение можно совершать до захода солнца 30 мая.

Наталья Мерайеф