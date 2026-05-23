В Саратове безжалостно закатали в бетон приствольный квадрат у дерева

В посёлке Юбилейный во время благоустройства бетоном залили приствольный квадрат у дерева.

Фото появилось в сообществах «Саратов | Строительство и Архитектура» и «Говорит Саратов».

Автор снимка Олег Зябкин не знает, кто и зачем это сделал, и интересуется, всё ли в порядке с деревом. В «Говорит Саратов» напомнили, что пространство рядом со стволом должно быть свободным для доступа воздуха и воды к корням.

Подобное в регионе случалось и раньше. В октябре 2025 года на набережной Энгельса деревья закатали в асфальт, не оставив свободного пространства. Такая же участь постигла деревья на улице Рахова в Саратове.

