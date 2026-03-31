Мусульмане Вольска побывали с подарками в детском доме

В Вольске мусульманская община встретила Ураза-байрам семейным ифтаром и праздничным фейерверком.

Как сообщили в ДУМСО, 19 марта 2026 года состоялась торжественная семейная встреча, посвященная празднику Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) и завершению священного месяца Рамадан. Мероприятие, организованное в одном из городских кафе, собрало порядка 200 человек — как взрослых, так и юных последователей Ислама.

Торжество началось с коллективного разговения: с наступлением времени магриб-намаза верующие совершили заключительный ифтар в этом году. После трапезы для детей организовали насыщенную развлекательную программу с конкурсами и призами. Особым сюрпризом для ребят стало выступление приглашенных аниматоров, которые создали атмосферу настоящего праздника.

Кульминацией вечера стал красочный фейерверк, символизирующий наступление Ураза-байрама. В честь долгожданного праздника каждый маленький гость получил подарок.

Праздничным настроением представители мусульманской общины Вольска поделились и с воспитанниками социальных учреждений. Подарки были переданы детям из Белурского детского дома-школы для сирот и ребятам, находящимся в социально-реабилитационном центре «Волжанка» для несовершеннолетних.

Как отметил имам Вольского района, заместитель муфтия Духовного управления мусульман Саратовской области (ДУМСО) Абдулхаким-хазрат Яфаров, таким образом верующие стремились порадовать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или оставшихся без попечения родителей. По словам имама, в планах махалли Вольска — продолжать сотрудничество с этими учреждениями на постоянной основе.

Наталья Мерайеф