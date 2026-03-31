Панков начал работу в рамках предварительного голосования в Романовском районе

Депутат Госдумы Николай Панков начал работу в рамках предварительного голосования «Единой России» в Романовском районе. Об этом он рассказал в своём канале в МАХ.

«Встретился с депутатами районного собрания, активом партии, общественниками. Обсудили те вопросы, которые волнуют людей.

Предварительное голосование — возможность для совместной работы над накопленными проблемами. По итогам рабочих встреч сегодня часть вопросов взял для решения.

На предстоящей региональной неделе планирую встретиться с жителями Балашовского, Самойловского, Калининского, Лысогорского и Красноармейского районов. Вместе с жителями сформируем программы для развития каждого района», — отметил Николай Панков.