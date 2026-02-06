Мусульманки Саратовской области показали красоту и ценность своего хиджаба

Мусульманки самых разных возрастов и национальностей организовали в своих городах и поселках познавательные встречи и занятия о значении платка в жизни верующих.

Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Саратовской области.

В Энгельсе мусульманки собрались в мечети на улице Нестерова. Специально для проведения мастер-класса по повязыванию хиджаба в гости к ученицам местного мактаба и их мамам из Саратова прибыли основательницы студии событий «АКнур» Люзия Акчурина и Надия Тугушева.

Девушки посвятили участниц встречи в особенности и тайны ношения мусульманского головного убора для различных случаев, тонкости подбора цветов и тканей. Ведущие отметили, что сегодня набирают популярность национальные элементы в одежде, к примеру, татарский орнамент.

Гостьи продемонстрировали некоторые из образов на желающих. Юные мусульманки в свою очередь также смогли попрактиковаться в стильном повязывании платков под руководством наставниц.

Женское мероприятие в поселке Озинки было приурочено к Году единства народов России. Активистка мечети и руководитель клуба по интересам Центра национальных культур Альфия Каримова провела встречу с глубинным смыслом «Наследие народов России. Женский головной убор».

Альфия-ханум обратила внимание, что платок является символом, объединяющим различные регионы и народы России. «Исторически он выступал не просто как средство покрытия головы, а как универсальный элемент, отражающий национальные особенности, региональные традиции и социальный статус», — рассказала она собравшимся в Соборной мечети сестрам по вере.

В ходе мероприятия женщины узнали историю покрывала, бытовавшего у русских, татар, башкир и в других культурах, и приняли участие в мастер-классе, примерив национальные фасоны хиджаба.

На этом изучение традиций, связанных с ношением платка, для жительниц Озинского района не завершилось. В поселке «Ветеран» женщины-посетительницы Комплексного центра социального обслуживания населения познакомились с головными уборами народов, населяющих просторы России, и смогли попробовать свои силы в изготовлении татарского калфака.

О ценностях покрывала для мусульманки говорили в эти дни и в Балашове. Преподаватель воскресной школы при мечети города Рушания-ханум Юнкина организовала интересную лекцию, после чего состоялся конкурс среди учениц на выбор самого красивого хиджаба.

Стоит отметить, что тема хиджаба была не единственной, которую затронули на встрече. Приближающийся Рамадан вдохновил девочек на создание рисунков под названием «Накрываю стол на ифтар для своей семьи», которые также участвовали в конкурсе. Кроме того, юные мусульманки показали и свои творческие работы о том, как они видят свою будущую профессию.

Напомним, 1 февраля во всем мире прошла ежегодная акция День хиджаба в поддержку мусульманского покрывала, и эти встречи стали еще одним напоминанием для мусульман и представителей других конфессий о том, насколько красив и значим такой элемент одежды, как платок, о его обязательности для верующих женщин и глубоком духовно-нравственном смысле.

Подготовила Наталья Мерайеф