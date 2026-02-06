В Саратовской области появилась новая награда для родителей с выплатой 50 тысяч рублей

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин учредил почётный знак «За верность родительскому долгу» для семей, воспитывающих детей с особенностями развития.

Награду будут вручать в этом году.

Серебряным знаком отметят родителей, опекунов или усыновителей, чьи дети с особенностями здоровья ведут активную социальную жизнь — занимаются творчеством, спортом, участвуют в общественных проектах.

Кроме знака каждый лауреат получит единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей. Все необходимые для этого документы уже подписаны.

Ольга Сергеева