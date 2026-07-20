Музей краеведения рассказал о приключениях иностранных студентов в Саратовской области

В Саратовском областном музее краеведения стартовала фотовыставка «Точки соприкосновения».

Она стала итогом масштабного проекта по адаптации иностранных студентов. Экспозиция создана региональной общественной организацией «Общество друзей Саратовского музея краеведения» при поддержке Фонда президентских грантов и приурочена к Году единства народов России и 140-летию музея.

Проект объединил иностранных учащихся саратовских вузов — всего в городе обучается около 5 тысяч студентов из стран ближнего зарубежья, Азии, Африки и Латинской Америки. Главная цель — мягкая адаптация через погружение в историю и традиции принимающего региона.

В программу вошли экскурсии по знаковым местам, занятия дискуссионного клуба, где ребята неформально обсуждали увиденное и делились культурой своих стран. Интерактивная часть позволила примерить русские головные уборы и доспехи средневекового воина, сделать фото у легендарного Як-18 (на котором учился летать Гагарин), «изготовить» кирпич на механических тисках первого Саратовского завода и посидеть за советской партой с откидной столешницей.

Студенты узнали об основании Маркса немецкими колонистами, заселении Заволжья чумаками из Малороссии и формировании немецкой автономии на Волге. Отдельный блок посвятили вкладу Саратовской земли в Победу и освоение космоса.

Выставка наглядно демонстрирует: история оживает, когда к ней прикасаешься. И сегодня она пишется заново — улыбками, удивлёнными вопросами и общими открытиями людей из десятков стран на саратовской земле.

Ольга Сергеева