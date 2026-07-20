Старинную усадьбу в Саратове украсила цветущая лиана из Америки

На улице Чернышевского расцвёл кампсис.

В Саратове зацвёл кампсис — растение из семейства бигнониевых родом из Северной Америки. На яркую лиану обратил внимание декан географического факультета СГУ Максим Червяков. Судя по его фотографиям в Телеграм, кампсис обвил ворота усадьбы Тюльпиных на улице Чернышевского.

Учёный пояснил, что название рода происходит от греческого kamptein («сгибать, изгибать») — из-за изогнутых тычиночных нитей. Вероятный вид — radicans («укореняющийся»): побеги цепляются за опоры с помощью воздушных корешков.

Естественный ареал растения — юго-восток США, но благодаря зимостойкости оно прижилось в умеренном поясе, включая Поволжье. В Саратове кампсис часто украшает фасады домов, радуя глаз оранжево-красными трубчатыми цветками с июля по сентябрь.

Ольга Сергеева