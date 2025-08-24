Мужчина отравился гарью на пожаре в Саратове

В Саратове в Ленинском районе 23 августа зафиксировано два возгорания в жилых домах.

Первый инцидент произошел утром на улице Гвардейской, где в однокомнатной квартире горели старые вещи. На месте работали три пожарных расчета. В результате происшествия с отравлением от дыма в больницу был доставлен мужчина 62 лет.

Вечером того же дня пожар вспыхнул в трехкомнатной квартире на Московском шоссе. Огонь охватил 10 квадратных метров жилья, для его ликвидации также потребовались силы трех расчетов МЧС.

Причины обоих происшествий в настоящее время выясняются специалистами.