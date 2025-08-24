В Саратове задержан серийный закладчик гашиша

В Саратове правоохранители задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в организации сбыта наркотиков.

В ходе обыска по месту его проживания оперативники обнаружили 20 свертков с гашишем и специальное оборудование для расфасовки запрещенных веществ.

Кроме того, полицией были выявлены и ликвидированы пять тайниковых закладок, из которых изъяли дополнительно 5 свертков. Общий вес конфискованного гашиша составил порядка 25 граммов.

В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за покушение на сбыт наркотиков в значительном размере и организованной группой. В настоящее время мужчина задержан в соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.