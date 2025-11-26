Мужчина погиб в аварии с иномаркой вечером под Саратовом

В Татищевском районе в результате столкновения двух автомобилей погиб человек.

Во среду 26 ноября около 17:45 в Татищевском районе Саратовской области, недалеко от поселка Татищево, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По уточненным данным Госавтоинспекции, столкнулись автомобили ЗАЗ и «Соллерс».

За рулем ЗАЗа находился 60-летний водитель, который от полученных травм скончался на месте. Его пассажирка, 57-летняя женщина, была доставлена в медицинское учреждение.

Водитель автомобиля «Соллерс», 40-летний мужчина, не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ольга Сергеева