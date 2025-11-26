Жительница Саратова потеряла деньги при покупке красной икры и крабов в интернете

Жительница Саратова потеряла 11,5 тысяч рублей при покупке морепродуктов онлайн.

По информации городского управления МВД, 36-летняя местная жительница перевела 11,5 тысячи рублей продавцу, разместившему в мессенджере объявление о продаже морепродуктов с Дальнего Востока.

После оплаты заказанных красной икры и крабов злоумышленник прекратил общение и не выполнил обязательств по доставке. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в правоохранительные органы, где по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Полиция рекомендует гражданам проявлять бдительность при совершении онлайн-покупок: не переводить средства на счета незнакомцев, не разглашать конфиденциальную информацию и обязательно проверять отзывы о продавцах перед оплатой.

Ольга Сергеева