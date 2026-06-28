Саратовец загорелся в туалете из-за любви жены к чистоте

В Саратове пенсионер получил ожоги из-за взрыва в уличном сортире.
По информации регионального МЧС, инцидент случился в частном доме на Коммунистической улице.
Причиной происшествия стала попытка хозяйки очистить выгребную яму. Женщина приобрела на маркетплейсе карбид кальция и засыпала его в туалет. При контакте с водой вещество вступило в химическую реакцию, начав выделять большое количество взрывоопасного газа ацетилена.
Ничего не подозревающий супруг после этого бросил в туалет окурок сигареты. Это привело к мгновенному взрыву скопившихся газов и возгоранию одежды на мужчине. От полученных серьёзных ожогов пострадавший был доставлен в больницу.
Ольга Сергеева