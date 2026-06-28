Володин возглавит список «ЕР» на выборах в Госдуму по Саратовской области

Список кандидатов на выборы в Государственную Думу огласили сегодня на Съезде партии «Единая Россия».

Съезд «Единой России» прошел сегодня в Москве. В нем принял участие Президент Владимир Путин.

Делегаты утвердили список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму.

Спикер Госдумы, член Бюро Высшего совета «Единой России» Вячеслав Володин возглавил список партии по федеральному избирательному округу на территории Саратовской области.

Также в список вошли лидеры предварительного голосования партии: депутаты Госдумы Анна Кузнецова, Глеб Хор и депутат Саратовской областной Думы Сергей Гладков.

Кандидатами по одномандатным округам стали:

Вячеслав Володин ( одномандатный избирательный округ 164);

Антонина Галяшкина (одномандатный избирательный округ 165);

Николай Панков (одномандатный избирательный округ 166);

Александр Янклович (одномандатный избирательный округ 167).

Выборы в Государственную Думу России пройдут 20 сентября этого года.