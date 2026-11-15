МВД предупредило о краже личных данных через фейковые боты ЖКХ

«Вам от УК»: как мошенники крадут паспортные данные через поддельные Telegram-боты.

Мошенники придумали новую схему: теперь они рассылают россиянам сообщения от имени управляющих компаний, ТСЖ и аварийных служб и предлагают перейти в поддельный Telegram-бот. Там аферисты похищают персональные и паспортные данные. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Как выглядит ловушка

Бот маскируется под интерфейс государственных сервисов — например, ГИС ЖКХ. Под видом проверки данных он запрашивает у человека ФИО, паспорт, ИНН, СНИЛС и номер телефона.

Чтобы заставить жертву поторопиться, злоумышленники пугают: якобы из-за непереданных показаний счётчиков отключат воду или электричество, а то и выпишут крупный штраф.

freepik.com

Что происходит после

Получив персональные данные, мошенники идут на второй круг. Жертве приходит фейковое сообщение о том, что её информацию «перехватили мошенники». Дальше под предлогом защиты счетов или блокировки кредитов лжесотрудники пытаются выманить коды из СМС, реквизиты банковских карт или убедить перевести деньги на «безопасный счёт».

Вот только один показательный пример. Жительнице Саратова приходит сообщение: «УК № 5: передайте показания счётчиков до 25 ноября, иначе будет произведён перерасчёт и штраф». Ссылка ведёт в Telegram-бот с логотипом ГИС ЖКХ. Женщина вводит ФИО, паспорт и СНИЛС — и через час получает звонок «из банка»: якобы её данные украли и нужно срочно перевести деньги на «безопасный счёт». Именно на этом этапе и теряются реальные деньги.

Как не попасться

В МВД призывают к бдительности и рекомендуют лично связываться с управляющей компанией по номерам телефонов, указанным на её официальном сайте, — а не переходить по ссылкам из сообщений. Запомните простое правило: настоящая УК или ТСЖ не просит паспорт и СНИЛС через Telegram и не угрожает штрафами в мессенджере.

Ольга Сергеева