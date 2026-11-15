В ГД рассказали, когда материнский капитал впервые превысит 1 млн рублей

С февраля 2027 года материнский капитал на второго ребёнка впервые за всё время действия программы превысит 1 млн рублей.

Об этом ТАСС рассказала председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).

Сколько составят выплаты

С 1 февраля 2027 года больше четырёх десятков видов социальных выплат проиндексируют на 6,8%. Среди них — материнский семейный капитал.

На первого ребёнка выплата вырастет на 49,5 тыс. рублей по сравнению с 2026 годом и составит 778 488,59 рубля.

На второго ребёнка сумма увеличится до 1 028 743,71 рубля — впервые за время действия программы превысив 1 млн рублей.

Для сравнения: в 2026 году маткапитал на первого ребёнка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго — 234 тыс., а если на первого маткапитал не оформлялся, сумма на второго сразу составит 963 тыс. рублей.

Сколько семей получат поддержку

По словам Кавшар, общее количество получателей маткапитала в следующем году составит порядка 1,9 млн семей.

«Как и прежде, это одна из наиболее востребованных и неизменно актуальных мер социальной поддержки для наших семей», — отметила депутат.

Откуда деньги

Председатель комитета пояснила, что средства на исполнение всех социальных обязательств и гарантий на следующий год заложены в проектах бюджета РФ и бюджета Соцфонда на 2027 год и плановый период.

Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть бюджетный пакет во втором чтении.

На что можно потратить

Средства материнского капитала сейчас можно направить на:

покупку жилья, в том числе взаем;

погашение ипотечных кредитов;

оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью;

образование;

пенсионные накопления матери;

ежемесячную выплату на любого ребёнка до трёх лет — если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.

Так, например, семья из Саратова с одним ребёнком, ожидающая второго, после февраля 2027 года сможет рассчитывать на выплату в 1 028 743,71 рубля. Этого может хватить на существенную часть первоначального взноса по ипотеке или на погашение уже имеющегося кредита на жильё.

Ольга Сергеева