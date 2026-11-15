В ГД рассказали, когда материнский капитал впервые превысит 1 млн рублей

С февраля 2027 года материнский капитал на второго ребёнка впервые за всё время действия программы превысит 1 млн рублей.
Об этом ТАСС рассказала председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Элеонора Кавшар (ЛДПР).
Сколько составят выплаты
С 1 февраля 2027 года больше четырёх десятков видов социальных выплат проиндексируют на 6,8%. Среди них — материнский семейный капитал.
На первого ребёнка выплата вырастет на 49,5 тыс. рублей по сравнению с 2026 годом и составит 778 488,59 рубля.
На второго ребёнка сумма увеличится до 1 028 743,71 рубля — впервые за время действия программы превысив 1 млн рублей.
Для сравнения: в 2026 году маткапитал на первого ребёнка составляет около 729 тыс. рублей, доплата при рождении второго — 234 тыс., а если на первого маткапитал не оформлялся, сумма на второго сразу составит 963 тыс. рублей.
Сколько семей получат поддержку
По словам Кавшар, общее количество получателей маткапитала в следующем году составит порядка 1,9 млн семей.
«Как и прежде, это одна из наиболее востребованных и неизменно актуальных мер социальной поддержки для наших семей», — отметила депутат.
Откуда деньги
Председатель комитета пояснила, что средства на исполнение всех социальных обязательств и гарантий на следующий год заложены в проектах бюджета РФ и бюджета Соцфонда на 2027 год и плановый период.
Госдума планирует в ближайшее время рассмотреть бюджетный пакет во втором чтении.
На что можно потратить
Средства материнского капитала сейчас можно направить на:
покупку жилья, в том числе взаем;
погашение ипотечных кредитов;
оплату товаров или услуг для детей с инвалидностью;
образование;
пенсионные накопления матери;
ежемесячную выплату на любого ребёнка до трёх лет — если среднедушевой доход семьи не превышает две величины прожиточного минимума в регионе.
Так, например, семья из Саратова с одним ребёнком, ожидающая второго, после февраля 2027 года сможет рассчитывать на выплату в 1 028 743,71 рубля. Этого может хватить на существенную часть первоначального взноса по ипотеке или на погашение уже имеющегося кредита на жильё.
Ольга Сергеева