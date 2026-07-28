На 30 часов без воды: Ленинский район готовят к зиме

В Ленинском районе Саратова запланировали крупное отключение холодной воды.

С 01:00 30 июля до 11:00 31 июля специалисты будут подключать новый водовод по улице Буровой в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону. После окончания работ воду начнут возвращать в сеть в 11:00 31 июля, однако появится в кранах она не раньше 20:00 того же дня из-за масштабов отключения. Полное восстановление стабильного давления займёт до 48 часов. Коммунальщики советуют жителям начать запасаться питьевой водой уже завтра, 28 июля.

Точные адреса попадающих под отключение домов опубликованы в официальных карточках — необходимо свериться с ними, чтобы не остаться без бытовых запасов.

Ольга Андреева