Центр перекрыт: перекрёсток Советской и Рахова закроют на пять дней

С 28 июля по 1 августа автобусы № 25, 44, 56, 78 и 93 пойдут в объезд.

В Саратове временно изменили схему движения из-за благоустройства. По данным городской администрации, с 8 утра 28 июля до 20 часов 1 августа полностью закроют пересечение улиц Советская и Рахова. Общественный транспорт пустят по соседним магистралям. Маршрут № 78 в сторону вокзала направят через Чапаева и Большую Казачью, обратно — через Вавилова, Астраханскую, Рабочую и Чапаева. Автобусы № 25 и № 56 в сторону улицы Технической и вокзала поедут по Рахова, Рабочей, Чапаева и Большой Казачьей.

Маршрут № 44 полностью переводится на Чапаева – Большую Казачью – Астраханскую. У маршрута № 93 в прямом направлении добавится заезд на Чапаева и Большую Казачью, в обратном — на Рабочую и Чапаева.

Ольга Андреева