Мэрия Саратова: На Бахметьевской продолжается ремонт теплосети

Председатель комитета по ЖКХ Алексей Сидоров проверил ход работ на улице Бахметьевская в Саратове.

Как сообщает мэрия Саратова, накануне с привлечением специализированной лаборатории было установлено расположение места течи. Рядом с местом повреждения расположены коммуникации иных ресурсоснабжающих организаций — газовой службы, тепловых и электроснабжающих организаций.

— В целях уточнения схемы расположения коммуникаций для проведения вскрышных работ, на место были вызваны представители данных организаций. В настоящее время обследование завершено, специалисты ПАО «Т Плюс» приступают к проведению земляных работ. Задача, поставленная главой города Михаилом Исаевым, сегодня устранить повреждения и обеспечить запуск тепла, будет выполнена. После проверки работоспособности системы будут проведены работы по благоустройству территории, — отметил Сидоров.

Подготовила Ольга Сергеева