Состоялось освящение Свято-Троицкого кафедрального собора Покровска

Сегодня прошло Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора Покровска.

Оно посвящено 200-летию старейшего храма города.

Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.



— Для тысяч православных верующих Энгельса и не только это важное событие. В течение долгих лет силами верующих и прихожан восстанавливалось полуразрушенное здание, где сегодня проводятся богослужения. Разделили эту радость с жителями. Чин Великого освящения возглавили Патриарший наместник Московской митрополии, Митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий, епископ Покровский и Новоузенский Феодор, епископ Балашовский и Ртищевский Тарасий, епископ Балаковский и Николаевский Варфоломей, — написал глава региона в своем ТГ-канале.

Ольга Сергеева