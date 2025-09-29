На Белоглинской установили стелу «Я люблю Саратов»

На благоустроенной территории по ул. Белоглинская в областном центре появилась стела «Я люблю Саратов».
По этому случаю здесь провели фотосессию в народных костюмах, а ребята из подросткового клуба «Бригантина»Детско-юношеского центра Фрунзенского района устроили настоящий праздник для всех присутствующих.
Как сообщили в мэрии, стела «Я люблю Саратов» — «это не просто красивый объект, это символ нашего единства и гордости за родной город».
Уточняется, что территория благоустроена в рамках депутатского проекта «Новые парки и скверы», инициированного председателем Государственной Думы РФ Вячеславом Володиным.
Ольга Сергеева