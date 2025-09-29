Саратовская область лидирует в ПФО по производству макарон за полугодие

Саратовская область выпустила за первое полугодие 2025 года 91,3 тыс. тонн макаронной продукции.

Это 65% от общего объема в ПФО. Также регион произвел 190,7 тыс. тонн муки (20,4% от показателей ПФО).

По другим направлениям пищепрома область заняла второе место: 247,1 тыс. тонн растительного масла (21% от объема ПФО) и 40,4 тыс. тонн колбасных изделий (14,8%).

В потреблении жителей региона преобладают мясные продукты (8,4 кг/месяц) и хлебные изделия с макаронами (7,2 кг/месяц). Об этом информирует Саратовстат.

Ольга Сергеева