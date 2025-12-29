На Большой Горной иномарка врезалась в столб. Водитель погиб

Вечером 28 декабря на улице Большая Горная в Саратове произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в региональном управлении ГАИ, около 20:50 64-летний водитель автомобиля Renault не справился с управлением и совершил столкновение с опорой освещения напротив дома № 196.

В результате аварии мужчина погиб. По предварительной информации ведомства, причиной инцидента могло стать внезапное ухудшение самочувствия водителя за рулём. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ольга Сергеева