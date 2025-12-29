У саратовцев началась двухдневная рабочая неделя года

Последняя рабочая неделя декабря будет состоять всего из двух дней — 29 и 30 числа.

Вторник, 30 декабря, не будет сокращённым, рабочий день продлится полную продолжительность.

После этого жителей Саратовской области ждут продолжительные новогодние каникулы. Они продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Выход на работу предстоит в понедельник, 12 января.

Как ранее уточняло региональное министерство труда и социальной защиты, работа в официальные нерабочие праздничные дни, такие как Новый год, подлежит повышенной оплате в соответствии с Трудовым кодексом.

Ольга Сергеева