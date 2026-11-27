В Энгельсе близится к завершению подготовка к встрече Нового года, а главным украшением центральной площади города второй сезон подряд станет живая ель. Как сообщил сегодня, 27 ноября, глава Энгельсского района Максим Леонов, натуральное хвойное дерево уже установили на площади — в прошлом году эту традицию возродили впервые за долгие годы и теперь решили её закрепить. В ближайшие дни специалисты приступят к украшению главной елки.



Параллельно сотрудники МБУ «Энгельсгорсвет» смонтировали основную часть световых конструкций, праздничных модулей и инсталляций, в том числе на новых общественных пространствах, появившихся по программам благоустройства. Руководитель муниципалитета поручил начать поэтапное включение городской иллюминации с 1 декабря.



К созданию праздничного облика районного центра также присоединились коммерческие и муниципальные организации, промышленные предприятия и магазины, которые декорируют фасады, входные группы, витрины и прилегающие территории. Максим Леонов поблагодарил всех участников этой работы, отметив, что новогоднее оформление создаст уютную атмосферу и порадует жителей и гостей Энгельса.