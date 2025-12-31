На центральной улице Саратова у столба в иномарке нашли мертвого водителя

В Саратове водитель скончался после ДТП с опорой ЛЭП.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 28 декабря около 20:50 на перекрестке улиц Большой Горной и Симбирской.

Как сообщили в ГАИ, здесь 64-летний водитель Renault Duster почувствовал недомогание. Вследствие этого автомобиль стал неуправляемым и врезался в опору линии электропередач. Прибывшие медики констатировали смерть водителя на месте.

Причины произошедшего, в том числе точная причина плохого самочувствия мужчины, будут установлены по результатам судебно-медицинской экспертизы. Обстоятельства аварии выясняются.

Ольга Сергеева