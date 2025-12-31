Средняя зарплата в Саратовской области в 2025 году превысила 65 000 — Росстат

Средняя зарплата в Саратовской области выросла на 15,7% за 10 месяцев.

По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в Саратовской области за январь-октябрь 2025 года составила 65 063 рубля. Это на 15,7% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на рост, регион сохраняет последнее место в Приволжском федеральном округе по уровню доходов. Средний показатель по ПФО за этот период — 74,8 тысячи рублей. Лидером округа является Республика Татарстан с зарплатой в 86,9 тысячи рублей, за ней следуют Пермский край (80,7 тыс. руб.) и Нижегородская область (77,9 тыс. руб.).

Среднемесячная зарплата по России в целом превысила 96,6 тысячи рублей.

Алиса Эай